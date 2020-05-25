Pendik'te çukura düşen ineği itfaiye kurtardı - İSTANBUL

Çoban köpeklerinin havlaması üzerine ineğin çukura düştüğü fark edilerek, jandarma ve itfaiyeye haber verildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel hayvan taşıma halatları ile bağladıkları ineği düştüğü yerden çıkararak sahibine teslim etti.İneğin düştüğü çukur kapatıldı.

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