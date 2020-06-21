Pendik'te Babalar Günü'nü pedal çevirerek kutladılar

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklar, önce bu hafta sonu yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında, ardından babalarıyla bisiklet sürerek ter döktü.

Sınav stresini sahilde babaları ile bisiklete binerek atan çocuklar, aynı zamanda Babalar Günü'nü de kutladı.

100. Yıl Parkı önünde başlayan etkinlik, sahil boyunca devam etti.

Bisiklet turu atan babalar ve çocuklar etkinliği düzenleyen belediyeye teşekkür etti.