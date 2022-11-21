Pendik'te Aydos Ormanı'nda yangın

DHA

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre; Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine Pendik, Kartal ve diğer ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale ediyor.