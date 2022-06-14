Pendik'te trafik kazası: 4 yaralı

DHA

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Pendik Güzelyalı Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

Sürücüsünün arıza iddiasıyla aniden durduğu 27 LB 926 plakalı kamyonete, aynı istikamette seyir halinde olan 34 EAP 533 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisindeki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. DHA'nın haberine göre; yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İHA

YOĞUN ARAÇ TRAFİĞİ OLUŞTU

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Aksi istikamette ise kazayı seyretmek isteyen sürücüler yüzünden yoğunluk yaşandı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla otoparka götürülmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.