Pendik'te zincirleme kaza trafiği felç etti

Birbiriyle çarpışan otomobillerde maddi hasar meydana geldi. AA'nın haberine göre; kaza dolayısıyla Tersane Köprüsü'nden Pendik yönüne doğru trafik yoğunluğu oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Esenyalı Köprüsü mevkisinde, Kadıköy istikametinde seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, iki otomobille çarpıştı. Bu otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Pendik'te meydana gelen bir diğer zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

*Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

Ekiplerin müdahalesinin ardından her iki yönde kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Karayolunda Anakara istikametinde seyir halinde bulunan sürücüler, bu kazayı izlemeye çalışırken, 4 otomobilin karıştığı ikinci bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.