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Pendik'te 4 araçlık zincirleme kaza trafiği felç etti

İstanbul Pendik'te bir aracın duraklaması nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bölgede yoğun trafiğe yol açan kazada ölen veya yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu

Giriş: 07.12.2022 - 03:41 | Güncelleme: ABONE OL
Pendik'te 4 araçlık zincirleme kaza trafiği felç etti
Pendik'te zincirleme kaza trafiği felç etti
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AA

Pendik'te meydana gelen zincirleme trafik kazası, trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda Tersane Köprüsü'nde bir aracın duraksaması nedeniyle 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Birbiriyle çarpışan otomobillerde maddi hasar meydana geldi. AA'nın haberine göre; kaza dolayısıyla Tersane Köprüsü'nden Pendik yönüne doğru trafik yoğunluğu oluştu.

Yol bakım ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

BİR DİĞER ZİNCİRLEME KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Pendik'te meydana gelen bir diğer zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Esenyalı Köprüsü mevkisinde, Kadıköy istikametinde seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, iki otomobille çarpıştı. Bu otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZAYI SEYREDENLER İKİNCİ BİR KAZAYA SEBEP OLDU

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Karayolunda Anakara istikametinde seyir halinde bulunan sürücüler, bu kazayı izlemeye çalışırken, 4 otomobilin karıştığı ikinci bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, araçlarda maddi hasar oluştu.

Ekiplerin müdahalesinin ardından her iki yönde kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan, polis ekipleri, ilk kazada olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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