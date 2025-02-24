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        Haberler Gündem Güncel Pendik'te 3 katlı bina boşaltıldı | Son dakika haberleri

        Pendik'teki duvarlarından ses gelen 3 katlı bina boşaltıldı

        İstanbul'un Pendik ilçesinde duvarlarından ses geldiği iddia edilen 3 katlı bina tahliye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 15:49 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:50
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        Pendik'te 3 katlı bina boşaltıldı
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        İstanbul'un Pendik ilçesi Esenyalı Mahallesi Hafızlar Sokak'taki binanın duvarlarından ses geldiği ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Birinci ve üçüncü katları boş olan binanın ikinci katında oturan aile, ekipler tarafından tedbir amaçlı evden çıkarıldı. Sokakta güvenlik önlemi alan ekiplerin binadaki incelemesi sürüyor.

        Bina sakini Arif Yılmaz, binanın kolonlarından çatırtı sesleri gelmesinin ardından ihbarda bulunulduğunu ancak kendilerinin ses duymadığını söyledi.

        Yılmaz, ihbarı yapanı bilmediklerini belirterek, "Binada tek ben oturuyorum. İçeride herhangi bir çatlak yok, fayanslarda hiçbir şey yok. Dışarıdan baktığınız zaman bina eski ama içinde bir şey yok. Bina 40 yıllık. Ben de kiracıyım, ev sahibi Almanya'da" ifadelerini kullandı.

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