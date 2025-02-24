Pendik'te 3 katlı bina boşaltıldı

İstanbul'un Pendik ilçesi Esenyalı Mahallesi Hafızlar Sokak'taki binanın duvarlarından ses geldiği ihbarı üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

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Birinci ve üçüncü katları boş olan binanın ikinci katında oturan aile, ekipler tarafından tedbir amaçlı evden çıkarıldı. Sokakta güvenlik önlemi alan ekiplerin binadaki incelemesi sürüyor.

Bina sakini Arif Yılmaz, binanın kolonlarından çatırtı sesleri gelmesinin ardından ihbarda bulunulduğunu ancak kendilerinin ses duymadığını söyledi.

Yılmaz, ihbarı yapanı bilmediklerini belirterek, "Binada tek ben oturuyorum. İçeride herhangi bir çatlak yok, fayanslarda hiçbir şey yok. Dışarıdan baktığınız zaman bina eski ama içinde bir şey yok. Bina 40 yıllık. Ben de kiracıyım, ev sahibi Almanya'da" ifadelerini kullandı.