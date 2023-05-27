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Pendik Seçim Sonuçları 2023: İstanbul Pendik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?

Pendik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Pendik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanacak. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde salt çoğunluk sağlanamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Pendik Seçim Sonuçları, Habertürk üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. İşte 28 Mayıs 2023 Pendik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları…

Giriş: 27.05.2023 - 21:53 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde 13. Cumhurbaşkanlığı ve 18. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Pendik Seçim Sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından duyurulacak. Pendik Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları, Habertürk'ün seçim sonuçları ekranı üzerinden anbean takip edilebilecek. İşte 28 Mayıs 2023 Pazar Cumhurbaşkanlığı ikinci tur Pendik Seçim Sonuçları…

  • PENDİK SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Pendik Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Pendik Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    2023 PENDİK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • PENDİK CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    İstanbul Pendik 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Pendik Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Pendik Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 PENDİK SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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