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Pencereden düştüğü öne sürülen 85 yaşındaki kişi öldü - DENİZLİ



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Pencereden düşme iddiası- Olay yerinden görüntüler- Olayın yaşandığı binadan görüntüler

Denizli'de pencereden düştüğü öne sürülen 85 yaşındaki kişi öldüDENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde oturduğu evin penceresinden dışarıya bakarken dengesini kaybederek düştüğü iddia edilen 85 yaşındaki kişi, yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Beylerli Mahallesi Hacı Ahmet Sokak'ta oturan Ülfet Şahan'ın (85) yakınları, Şahan'ın evinin penceresinden düştüğünü belirterek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2,5 metre yükseklikten düştüğü öne sürülen Ülfet Şahan'ın öldüğünü belirledi.Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan Ülfet Şahan'ın ön otopsisinde, şüpheli bir duruma rastlanmadığı belirtildi.Jandarma ekiplerince gözaltına alınan üç kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.