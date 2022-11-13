Pencereden düşen köpeği havada yakaladı!

İHA'nın haberine göre olay bir sitede meydana geldi. Veterinerden gelen kedisini teslim almak için aşağıya inen kadının Pekinez cinsi Lia isimli yavru köpeği pencereye çıktı. Komşusunun uyarısı ile köpeğini gören Betül Şen isimli kadın, kısa süreli paniğin ardından birinci kat camından aşağıya düşen köpeğini havada yakaladı.

YAŞANANLARI ANLATTI

Refleks ile köpeği havada yakalayan Şen, hayvanın sakatlanmasını önledi. Yaşanan o anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

O anları anlatan Betül Şen, “Camları kapamayı unutmuştum. O benim hatam. Aşağı indikten sonra köşeyi döneceğim sırada komşum seslendi. ‘Betül Hanım, köpeğiniz camın kenarına çıkmış’ dedi. Arkamı döndüğümde köpeğin, balkonun köşesine kadar geldiğini gördüm. Ne yapacağımı şaşırdım ve çok heyecanlandım. Köpeğin ayağının kaydığını gördüm ve bir adım atarak havada kaptım. Düşseydi kesinlikle zarar görürdü. Kedi olsaydı bir şekilde kurtulurdu ama köpeğin bir yerine zarar gelirdi” dedi.