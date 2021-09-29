Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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