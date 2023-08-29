Pençe -Kilit'ten acı haber: Piyade Astsubay Buğra Çalgay şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay şehit oldu. Çalgay'ın şehadet haberi Tokat'ta merkezde bulunan baba evine ile Çorum'da yaşayan eşine verildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay şehit oldu.
Tokat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tokatlı hemşehrimiz P. Asb. Kd. Çvş. Buğra Çalgay (29) Pençe-Kilit Operasyonu sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, hemşehrilerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.
BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI
Çalgay'ın şehadet haberi Tokat'ta merkezde bulunan baba evine ulaştı ve Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Şükran Çalgay'ın geçen yıllarda vefat ettiği öğrenildi.
Şehit Çalgay'ın baba ocağına, Tokat valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da geldi.
ŞEHADET HABERİ ÇORUM'DAKİ EŞİNE VERİLDİ
Çalgay'ın şehadet haberi Çorum il merkezinde yaşayan eşi Esma Nur Çalgay'a da verildi. 2 yaşında bir erkek çocuk babası olduğu öğrenilen Çalgay'ın eşinin yaşadığı Buharaevler Mahallesi 5. Sokak'a Türk bayrağı asıldı.
Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay da şehidin eşinin bulunduğu evi ziyaret ederek başsağlığı diledi.