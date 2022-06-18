9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.