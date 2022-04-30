Pençe -Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Pençe -Kilit operasyonunda yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun'un tedavi gördüğü Gata'da şehit olduğunu duyurdu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."