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        Haberler Gündem Güvenlik Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un şehit olduğunu bildirdi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 10:44
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

        AİLESİNİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un Van'ın Erciş ilçesinde ailesinin yaşadığı eve Türk Bayrağı asıldı.

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        İlçenin Örene Mahallesi'nde yaşayan baba Übeyit ile anne Fatma Kırmızıkoç'a şehadet haberini askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

        Ailenin Türk bayrağı asılan evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu.

        Şehidin naaşının bugün ilçede defnedileceği belirtildi.

        "ASKERLİĞİ ÇOK SEVİYORDU"

        Baba Kırmızıkoç, şehit oğlunun daha önce Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yaptığını, Kurban Bayramı'nda da görüştüklerini söyledi.

        Kırmızıkoç, "Vatan sağ olsun, yapacak bir şey yok. Vatan içinse hepimiz ölürüz. Çok şükür kaderinde o vardı. Askerliği çok seviyordu. Mesleği de vardı ama asker olmak istedi." dedi.

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