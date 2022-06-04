6 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak´ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK´lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. (DHA)

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