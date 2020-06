Pençe-Kartal Operasyonu'yla terör yuvalarına büyük darbe vuruldu (2)

AA

“Pençe-Kartal Operasyonu” adı verilen harekatın planlaması sırasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilirken aynı özen harekatın icrasında da sergilendi- Sadece terör örgütüne ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan hedefler, savaş uçakları tarafından imha edilirken harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı- Harekata yurt genelindeki muharip üs komutanlıklarından gece yarısı kalkan savaş uçaklarının yanı sıra İHA’lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı- Vurulan bazı kritik hedeflerdeki ağır zayiat sonrasında teröristlerin sivil halkı canlı kalkan olarak kullanmak için köylerden toplamaya başladığı tespit edildi. Bunun üzerine sivil halka zarar vermemek için bazı hedeflere yapılacak atışların iptal edildiği, uçakların emniyetle üslerine döndüğü öğrenildi- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından üslerine dönüş yolundaki pilotlara telsizden seslendi:- "Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi, karakollarımızı, üs bölgelerimizi taciz eden, buralara saldırı planlayan terör yuvaları teröristlerin başlarına yıkıldı" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere ait Irak’ın kuzeyindeki hedefler, Pençe-Kartal Operasyonu ile yerle bir edildi. Yurdun çeşitli bölgelerindeki muharip filo komutanlıklarından kalkan uçaklar sınır ötesindeki 81 hedefi imha ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekata katılan pilotları tebrik etti.Son dönemde Irak’ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudut ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava harekatı düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar tarafından düzenlenen ve "Pençe-Kartal Operasyonu" adı verilen harekat öncesinde hedefler özenle seçildi.Yurt genelindeki muharip üs komutanlıklarından gece yarısı kalkan savaş uçakları düzenledikleri harekatla Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk’taki terör yuvalarını imha etti.Harekatın planlaması sırasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami hassasiyet gösterilirken aynı özen harekatın icrasında da sergilendi. Sadece terör örgütüne ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan hedefler imha edilirken harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.- Sivil hassasiyetiHarekatta savaş uçaklarının yanı sıra İHA’lar da görev aldı. Bunların yanı sıra havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı ile tanker uçakları da harekata katıldı. Harekat kapsamında Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk’ta belirlenen hedefler bir bir vuruldu. Pençe-Kartal Operasyonu kapsamında söz konusu bölgelerdeki 81 hedef kısa sürede imha edildi.Uçakların hedefleri vurmasının hemen ardından mağaralarda ikincil patlamaların meydana gelmesi dikkati çekti. Söz konusu patlamaların hedeflerdeki mühimmat ve akaryakıtın isabet almasından dolayı yaşandığı belirlendi.Teröristlerin, vurulan bazı kritik hedeflerdeki ağır zayiat sonrasında sivil halkı canlı kalkan olarak kullanmak için köylerden toplamaya başladığı tespit edildi.Bunun üzerine sivil halka zarar vermemek için bazı hedeflere yapılacak atışların iptal edildiği, uçakların emniyetle üslerine döndüğü öğrenildi.- Akar ve TSK'nin Komuta Kademesi Harekat Merkezi’ndeMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nde harekat öncesinde brifing aldı.Akar ve komutanların talimatlarının ardından başlayan harekat, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare edildi.- Akar’dan pilotlara tebrikHarekatın başarıyla tamamlanmasının ardından Akar, üslerine dönüş yolunda olan pilotlara telsizden seslendi. Pilotları başarıyla tamamladıkları görevlerinden dolayı tebrik eden Akar, şunları söyledi:"Pençe-Kartal Operasyonumuz, sizlerin fedakarlığı ve kahramanlığıyla başarıyla tamamlandı. Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi, karakollarımızı, üs bölgelerimizi taciz eden, buralara saldırı planlayan terör yuvaları teröristlerin başlarına yıkıldı. Bundan dolayı hepinizi kutluyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bugüne kadar yaptıklarınızdan dolayı sizi, şahsım, Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız adına kutluyorum. Vatan size minnettar.”Pilotlar da Bakan Akar’ın sözlerinin ardından telsizden "Hava Kuvvetlerinin vurucu gücü olan bizler her zaman göreve hazırız." ifadelerini kullandı.