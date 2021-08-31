Pençe-Kaplan şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda roket saldırısı sonucu 10 Ağustos'ta yaralanan ve tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in cenazesi, memleketi Trabzon'un Arsin ilçesindeki Merkez Ulu Camisi'ne getirildi.
Burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Yeter, babası Ali ile ağabeyleri Nurettin, Bahattin ve Kemalettin Şebelek, kız kardeşleri Fatmanur ve Havva ile ailenin yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, 17. Tugay Komutan Vekili Albay Cem Karaoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehirdin naaşı, Arsin ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi aile kabristanlığına defnedildi.
Okunan Kur'an-ı Kerim ve şehit için yapılan duanın ardından Bakanlar Karaismailoğlu ve Muş ile 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Acar, şehidin babası Ali Şebelek'e Türk Bayrağı vererek başsağlığı diledi.
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