Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla sürüyor.

Komandolar tarafından tespit edilen sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

Arama tarama faaliyetleri sonucunda 2 adet 7,62 PKMS makinalı tüfek, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 lançer, 3 el yapımı patlayıcı, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 havan mühimmatı, 130 AK-47 fişeği, 49 doçka fişeği, 35 sevk fişeği, 400 kilo amonyum nitrat, 25 kilo TNT, 3 kilogram barut, 2 kilo C4 patlayıcı, keskin nişancı malzemeleri ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.