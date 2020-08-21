Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur." ifadelerine yer verildi.