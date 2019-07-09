Konuşmasında ABD’nin, İran’la nükleer programı hakkında konuşmaya açık olduğunu ve savaş istemediğini belirten Pence, Trump yönetiminin de ABD’nin çıkarlarını ve vatandaşlarını korumaya hazır olduğuna değindi.

Pence konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “ İran, ABD’nin kendini kontrol altında tutmasını, kararsızlıkla karıştırmamalı. İran’ın yarattığı kötü etkiye karşı çıkmaya devam edeceğiz, ekonomisine baskı uygulamaya devam edeceğiz ve İran’ın asla nükleer bir silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz”.