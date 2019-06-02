Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27 oldu" denildi.

TERÖRİSTLERE AİT HEDEFLER İMHA EDİLDİ

MSB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada harekâta ilişkin şu bilgiler verildi: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesindeki 'Pençe Harekâtı'nda toprağa gömülü 2 varil içerisinde binden fazla doçka mühimmatı ile bir BKC makinalı tüfeği ele geçirildi. Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekâtı'nda, Hava Kuvvetlerimiz de gece gerçekleştirdikleri harekâtla PKK'lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti."

AVAŞİN BASYAN'DA 4 TERÖRİST BÖYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde de PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirldi. Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı.