Bu sezon maçlarda 121 kez beyaz nokta gösterildi. 2018-2019 sezonu son yıllarda en fazla penaltı kararının verildiği sezon olarak dikkati çekti.

Hakemler, geçen sezon 108, 2016-2017'de ise 114 kez penaltı noktasını gösterdi. 2009-2010 sezonunda ise hakemler 44 kez penaltı noktasına gitti.

EN FAZLA PENALTI KAÇIRILAN SEZON

İlk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin hayata geçirildiği sezonda 121 penaltı vuruşundan 84'ü gol olarak kayıtlara geçti. Penaltıların yüzde 69,4 oranında gole çevrildiği bu sezon son 10 yıl içinde en fazla penaltı kaçırılan sene oldu.

2011-2012'de 73 penaltıdan 52'si gol olmuş ve penaltıların gol olma oranı da yüzde 71,2'de kalmıştı. Ligde 2010-2011 sezonunda 58 penaltı vuruşundan 49'unda meşin yuvarlak yüzde 84,5 oranında filelerle buluştu.

SON 10 SEZONUN PENALTI VURUŞLARI

Ligde son 10 sezonda toplam penaltı sayısı, bunlardan kaçının gol olduğu ve gol olma oranları şöyle:

Sezon Penaltı Gol Oran 2009-2010 44 36 81,8 2010-2011 58 49 84,5 2011-2012 73 52 71,2 2012-2013 64 47 73,4 2013-2014 88 67 76,1 2014-2015 81 67 82,7 2015-2016 95 75 78,9 2016-2017 114 91 79,8 2017-2018 108 87 80,6 2018-2019 121 84 69,4 TOPLAM 846 655 77,4

SON 10 SEZONDA EN ÇOK PENALTIYI GALATASARAY VE FENERBAHÇE KULLANDI

Son 10 sezonda 34 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de bu periyotta sürekli ligde yer alan ekiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray 61, Trabzonspor 55, Beşiktaş 53 ve Bursaspor için 43 kez penaltı kararı verildi.

Bu takımlardan Galatasaray 61 vuruştan 50'sini Fenerbahçe ise 49'unu gole çevirdi.

TÜM PENALTI ATIŞLARI

Son 10 sezonda takımların kazandıkları penaltı sayıları, bunlardan kaçının gol olduğu, gol olma oranı ve sezon başına ortalama penaltı sayıları şöyle: