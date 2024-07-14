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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Penaltı kaçıran Enner Valencia'ya taraftar saldırısı - Futbol Haberleri

        Penaltı kaçıran Enner Valencia'ya taraftar saldırısı

        Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Enner Valencia, Brezilya Kupası'nda oynanan Juventude - Internacional maçında penaltı kaçırınca sahaya giren bir taraftarın saldırı girişimine maruz kaldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.07.2024 - 14:03 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:03
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        Penaltı kaçıran Valencia'ya saldırı!
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        Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Enner Valencia, takımı Internacional'in Brezilya Kupası 3. tur rövanş maçında Juventude'ye konuk olduğu müsabakada sahaya giren bir taraftarın saldırı girişimine maruz kaldı.

        Takımı 1-0 yenik durumdayken 79. dakikada penaltı kaçıran Valencia, tribünlerden sahaya giren bir taraftarca saldırıya uğrayacakken rakip takım oyuncuları son anda müdahale etti. Saldırgan etkisiz hale getirilirken, oyun penaltı atışının tekrarlanmasıya başladı. Valencia, tekrarlanan penaltıyı bu kez gole çevirdi.

        Karşılaşma 1-1 sona ererken, ilk maçı 2-1 kazanan Juventude, Brezilya Kupası'nda 4. tura yükseldi.

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