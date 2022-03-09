Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'ın İspanyol kalecisi Inaki Pena, açıklamalarda bulundu. Pena, "Bizim için çok özel bir rakip. Zor bir kuraydı. Yarın bütün gücümüzü kullanacağız, çok büyük bir maç bizim için. İyi bir sonuç almamız lazım" diye konuştu.
"BİZ BURAYA STADYUMU GÖRMEK İÇİN GELMEDİK, MÜCADELE ETMEYE GELDİK"
"Şu an itibariyle şahsi olarak iyi bir yoldayım" diyen İspanyol kaleci, "Oyuncu olarak her zaman içinde olduğumuz durumları aşmaya çalışıyoruz. Daha fazla dakika almaya çalışıyorum. Benim için değişik duygular. Elimden geleni yapacağım. Bütün herkes sonuçları bekliyor. Barcelona'yı takip ediyor herkes. Xavi bir gelişim içerisinde. Kötü bir zamanda geldi. Ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. Biz buraya stadyumu görmek için gelmedik, mücadele etmeye geldik" ifadelerini kullandı.
"ŞARTLARI ZORLAYACAĞIZ"
Ellerinden gelenin yüzde yüzünü yapmaya çalışacaklarını vurgulayan Pena, "Bütün gücümüzü kullanacağız, gayret edeceğiz, şartları zorlayacağız. Barcelona'nın bize baskı kuracağının bilincindeyiz. Topu fazlasıyla elimizde tutmaya çalışacağız. Güzel bir mücadele olacak bizim için" dedi.
"GERİ DÖNMEK İÇİN PERFORMANSIMIN EN İYİSİNİ SERGİLEMEM GEREKİYOR"
"Kaleci olarak dünyanın en iyi kulüplerinden birisinde oynamak benim için daha önemliydi" diyen Pena, "Barcelona'da oynamak çok yüksek bir kalite. Geri dönmek için performansımın en iyisini sergilemem gerekiyor. Barcelona'da uzun süre devam ettim. Tekrar şansım olduğunda Xavi benim için iyi bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendireceğim ve tekrar dönmeyi umut ediyorum" şeklinde konuştu.
"MUSLERA´NIN KALİTESİ TARTIŞILMAZ"
Güzel bir otamda olduğunu ve ilk günden beri kendisini çok iyi ağırladıklarını söyleyen İspanyol kaleci, "İyi adapte oldum. Çok mutluyum, baskının da bilincindeyiz. İyi bir değişiklik yapmak için iyi bir ortam. Burada olmaktan mutluyum. Bizim için Muslera çok önemli. Onun kalitesinden öğreneceğim çok şey var. Onun kalitesi tartışılmaz. Şahsi olarak da ilk günden itibaren benim yanımda oldu" açıklamasında bulundu.
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