Pemra Özgen çeyrek finalde elendi

Pemra Özgen​​​​​​​, W25 Pro-Series Birmingham Turnuvası çeyrek finalinde Büyük Britanyalı Talia Neilson Gatenby ile karşılaştı.

Müsabakayı 7-5'lik setlerle 2-0 kazanan 16 yaşındaki Gatenby, yarı finale yükseldi.