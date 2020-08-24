Konya Karapınar ilçesinde Meke Gölü, Acıgöl, Çıralı Göl ve Meyil Gölü bulunuyor. Meyil Gölü, bu göllerden adı en az bilinen bir göl.
AA'nın haberine göre ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Meyil Gölü'nün, bir süre önce masmavi olan suları, pembe renge büründü.
Göl rengindeki bu değişikliğe, sıcakların artması ve su seviyesinin azalmasıyla, sudaki artemia salina türündeki bakterilerin neden olduğu belirtiliyor.
Gölü görmek isteyen ve merak eden çok sayıda vatandaş, Meyil Gölü'ne akın etti. Göle Karapınar dışından, çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi özel araçları ile geldi.
Gölü önce tepeden izleyen vatandaşlar, daha sonra göl kenarına kadar indi. Ziyaretçiler, o anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekindi.
Meyil Gölü'nü görmek için Ankara'dan eşi ile birlikte gelen Neşe Göl, Gölü çok beğendiğini belirterek, "Gölün halini internetten gördüğümüzde gitmemiz gerektiğine karar verdik. Ankara'dan sadece Meyil Gölü'nü görmek için geldik. Geldiğimize değdi. Çok güzel ve büyüleyici. Görülmesi gerek bir yer" dedi.
Konya'dan ailesi birlikte gölü ziyaret eden Ali Doğru ise, Göl'ün çok hoşlarına gittiğini belirterek, "Daha önce hiç görmediğim ve gelmediğimiz bir yerdi. Masmavi halini görmeden pembe halini gördük. Bol bol fotoğraf çekindik" dedi.
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