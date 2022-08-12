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Tuz Gölü pembeye döndü... Flamingolar da renklerini buradan alıyor

Pembeye dönen Tuz Gölü'ne ziyaretçi ilgisi

Türkiye'nin 2'nci büyük gölü olan Tuz Gölü, sıcaklıklarla birlikte artan algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge döndü. Pembe göl, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gördü

12.08.2022 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • İlkbahar ve yaz mevsimlerinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan ve 'flamingo cenneti' olarak da bilinen Tuz Gölü'nün rengi değişti.

     

  • DHA'nın haberine göre çoğunlukla flamingoların konaklayıp, kuluçkaladığı gölde; algler, sıcaklığın ve tuzluluk oranının arttığı yaz aylarında kırmızı renkli beta-karoten madde üreterek, kendilerini güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyor.

  • Yine bu dönemde artan bakteriler nedeniyle göl, pembe ya da kırmızı renge dönüyor.

  • Pespembe rengi ile ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken göl, sıcaklıkların azalıp, yağışlı havaların başlamasıyla da eski haline geri dönüyor.

     

  • 'FLAMİNGOLAR, RENKLERİNİ TUZ GÖLÜ'NDEN ALIYOR'

    Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, "Tuz Gölü zaman içerisinde pembemsi veya kırmızımsı renklere bürünüyor. Bu rengi verense 'Artemia Salina' adını verdiğimiz tuzcul bir omurgasız.

     

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