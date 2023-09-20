Pembe kıyafetli kadınlardan bal hasadı

Aldıkları destekle yapımına başladıkları paketleme tesisini kısa sürede açmayı hedeflediklerini belirten Güleç, şöyle konuştu:

"Bu proje ile de birçok kadına istihdam ortamı sağlanacak. Projelerimizin asıl amacı, daha çok kadınımıza istihdam sağlamak ve ürettiğimiz organik ürünlerimizi piyasaya sunarak değerlendirebilmek. Hedefimiz, markalaşmak. Sektörde söz sahibi olmak istiyoruz. Arıcılığa aşığım. Mesleğimi çok seviyorum. Yaptığım işi gören birçok kadın da beni örnek alarak bu mesleğe başladı. Onun için çok mutluyum."