Pelosi'den Çin'e kritik çıkış

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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan ziyaretini tamamlayıp Güney Kore'ye doğru yola çıkmasının ardından bir açıklama yaptı. Pelosi, Çin'in dünya liderlerinin Tayvan'a seyahat etmesini engelleyemeyeceğini söyledi.

Tayvan'ın en son Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere küresel toplantılara katılmasının Çin yönetiminin itirazları nedeniyle engellendiğini söyleyen Pelosi, Tayvan demokrasisine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Pelosi, "Tayvan'ın liderlerini küresel forumlara göndermesini engelleyebilseler de, dünya liderlerinin Tayvan'ın gelişen demokrasisine saygı göstermek, birçok başarısını vurgulamak ve devam eden işbirliğine olan bağlılığı yeniden teyit etmek için bu ülkeye seyahat etmesini engelleyemezler." diye konuştu.

PELOSİ'NİN TAYVAN ZİYARETİNİN YANKILARI

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti, Çin ve ABD'yi karşı karşıya getirdi.

Pelosi'nin ziyareti sürerken, Çin Dışişleri Bakanı Yi, "Pekin'i rahatsız edenler cezalandırılacak. Bu tam bir komedi. ABD, sözde 'demokrasi' tanımı altında Çin'in egemenliğini ihlal ediyor" dedi.

Çin Savunma Bakanlığı ada çevresinde bir dizi askeri tatbikat yapacağını duyurdu.

Rusya ise ziyareti 'provokasyon' olarak niteledi.

Pelosi ise, "Çin'in Tayvan'ı ve demokrasisini tehdit etmeye devam etmesine seyirci kalamayız. Tayvan'a seyahat ederek demokrasiye olan bağlılığımızı onurlandırıyoruz. Tayvan'ın ve tüm demokrasilerin özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğini yeniden teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.