21 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Londra derbisiyle Tottenham'ın başında ilk sınavına çıkıcak olan Jose Mourinho Londra Stadyumundaki rekabeti yeniden kızıştırmak istiyor.
Sporx'te yer alan habere göre Jose Mourinho ile 'geçmişte' birçok kez karşı karşıya gelen Pellegrini, "Mourinho ile ne düşmanız, ne de arkadaşız. Düşünme biçimimiz çok farklı, bu da aramızdaki tek fark. Pochettino ile Mourinho'nun felsefesi aynı değil. Jose sadece 2 gündür takımın başında ve 2 gün içinde kendi felsefesini oturtmaya çalışacağını düşünmüyorum. Hafta sonu Tottenham'ın kendi tarzına benzer bir şekilde oynayacağını göreceğiz tabi Mourinho'nun bazı dokunuşlarıyla" dedi.
Pellegrini Real Madrid'den gönderildiği dönemde takımın başına Mourinho getirilmişti. Ayrıca Jose Chealsea'nin başına geldiğinde Pellegrini de Manchester City'nin başındaydı. Yani ikili birbirini çok iyi tanıyor.
"O BENİM DÜŞMANIM DEĞİL"
66 yaşındaki çalıştırıcıya maçtan sonra Mourinho ile bir içki içip içmeyeceği sorulduğunda "Belki. Onunla hiç bir sorunum yok. Futbol dışında bir çok kez bir araya geldik ve tekrar ediyorum o benim düşmanım değil." dedi.
Premier Lig'de bu sezon sadece 13 puan toplayan West Ham'da Pellegrini baskı altında.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!