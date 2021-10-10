Pelkas ve Bakasetas galibiyeti getirdi

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 karşılaşma yapıldı.

Elemelerde 7. haftada günün sonuçları şöyle:

A Grubu:

Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-3

Lüksemburg-Sırbistan: 0-1

B Grubu:

Gürcistan-Yunanistan: 0-2

İsveç-Kosova: 3-0

C Grubu:

Litvanya-Bulgaristan: 3-1

İsviçre-Kuzey İrlanda: 2-0

D Grubu:

Kazakistan-Bosna-Hersek: 0-2

Finlandiya-Ukrayna: 1-2

F Grubu:

İskoçya-İsrail: 3-2

Faroe Adaları-Avusturya: 0-2

Moldova - Danimarka: 0-4

I Grubu:

Andorra-İngiltere: 0-5

Macaristan-Arnavutluk: 0-1

Polonya-San Marino: 5-0