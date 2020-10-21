Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Göztepe maçıyla ilgili konuşan Yunan futbolcu "Çok mutluyum. İlk maçımda galip geldik, gol attım, golle takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Tabi önemli olan takımın kazanmasıydı. Mutluyum, çünkü deplasmanda alınan güzel bir galibiyetti, çok önemliydi. Şu anda da önümüzdeki Trabzonspor maçına hazırlanıyoruz. Pantelis hoca ile de konuştuk, bu maçlar özellikle Türkiye'de çok önemli. O yüzden en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Takım olmanın önemine vurgu yapan Pelkas "Gerçekten güzel bir grubumuz var, iyi insanlardan oluşan bir grup. En başından itibaren bunu hissediyorsunuz. Takım arkadaşlarım tabii ki bana yardımcı olacaktır. Saha içinde birlikte olmak önemli ama en önemlisi saha dışında bir aile olabilmek. En doğru olan bu. Bunu da en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyorum. Çünkü arkadaşlık çok güzel, çok iyi şekilde ilerliyor. Daha da sıkılaşacağına inanıyorum" dedi.
Attığı golden sonra Ozan'a konuştuğunu belirten Pelkas "Ne zaman gol atsanız moral motivasyonunuz çok yükseklerde oluyor. Ben golden sonra Ozan'a doğru koştum ve ona da teşekkür ettim. Sonuçta çok güzel bir orta kesti, asist yaptı Ozan. Ona da çok teşekkür ettim. Yeni gelen oyuncular için ilk maçlar önemlidir ve golle başladığınızda kendinize çok daha özgüven katarsınız. Takım arkadaşlarım da sanırım bundan memnunlardı. Çok mutluydum çünkü ilk maçımda takıma katkıda bulundum" ifadelerini kullandı.
Ozan Tufan'ın kendisinin adını unutmasını ve 'Yunanistan' diye seslenişini değerlendiren yıldız futbolcu "Ozan'ın bana seslenme şeklini duydum. Çok da hoşuma gitti aslında. Sonuçta biz oyuncular olarak maç içinde baskı altındayız ve sürekli oyun içindeyiz. Bazı şeyleri unutabiliriz. Ben de maça çıktığımda 3 gündür takımdaydım, ben de herkesin ismini hatırlayamadım tabii doğal olarak. Ozan'ın yaptığı da çok iyi bir şey. O baskı altında bir anda aklına böyle bir şey gelmesi ve beni çağırması güzel bir anekdot aslında. Maç içinde duyamamıştım bunu" dedi.
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