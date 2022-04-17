Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Göztepe ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Dimitris Pelkas'ın Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR'ı sonucunda; sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

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