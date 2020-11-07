Pelkas'ın golü VAR'a takıldı

Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe, bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı. Ligde üst üste son 4 karşılaşmasını kazanan sarı-lacivertliler, bu galibiyet serisini de İttifak Holding Konyaspor maçında yitirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında tutuk bir görüntü sergileyen sarı-lacivertliler, 67. dakikada Jevtovic'in golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Beraberlik için rakip yarı alanda daha fazla varlık gösteren Fenerbahçe, 78. dakikada Kravets'in golüne engel olamadı ve fark 2'ye çıktı. Kalan bölümde girdiği pozisyonlardan sonuç alamayan Fenerbahçe, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

PELKAS'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Fenerbahçe'nin Yunanistanlı oyuncusu Dimitris Pelkas'ın ayağından bulduğu gol, VAR kararıyla iptal edildi.

Mücadelenin 31. dakikasında Pelkas'ın ceza sahası içi sağ çaprazda topun gelişine yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, hakem Ali Şansalan, VAR odasından uyarıldı.

Pozisyonu izleyen Şansalan, 34. dakikada elle oynama kararı gerekçesiyle golü iptal etti.

Şansalan'ın bu kararı Fenerbahçe camiasında büyük tepki topladı.