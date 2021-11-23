Pelit Çikolata, ham madde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmalar geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığını açıkladı

Şirketin satış müdürlüğü tarafından yapılan tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli iş ortaklarımız,

Tedarikçi firmaların ham madde temininde yaşattığı sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi üzerine geçici olarak satış ve sevkiyatları kapatmak zorunda kaldık. Piyasanın normale dönmesi ile birlikte yeniden durum değerlendirmesi yapılıp siz sayın müşterilerimize bilgi verilecektir."