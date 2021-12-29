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Pelin Karahan: Üçüncü çocuğu düşünmüyoruz

Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Pelin Karahan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Üçüncü çocuğu düşünmediğini dile getiren Karahan, "Aklımızda yok. Allah isteyene versin. Benim iki tane sağlıklı evladım var" dedi

29.12.2021 - 13:29 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Pelin Karahan (37), önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir mekanda vakit geçiren Karahan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • "FARKLI YORUMLADIK"

    Moda tasarımcısı ile buluştuğunu belirten Pelin Karahan, geçtiğimiz günlerde giydiği kıyafet ile gündeme gelmişti. Aynı kıyafeti daha önce Sinem Kobal'ın giydiği hatırlatılan Pelin Karahan, konuyla ilgili konuştu.

    Oyuncu, "Sinem de önceden giymiş galiba. Ona da çok yakışmış. Biz daha farklı yorumladık. Biraz da kış mevsimi olduğu için çorap falan kullandık. İçimize sindiği gibi oldu." ifadelerini kullandı.

  • "YAPACAK BİR ŞEY YOK"

    Karahan, "Bir davette sizinle aynı kıyafeti giyin kişilerle karşılaştınız. Tepkiniz ne olur?" şeklindeki soruya, "Alırım yanıma kızları, 'Haydi gelin, birlikte poz verelim' derim. Böyle daha sempatik olur diye düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Bunlar tatlı tesadüfler." şeklinde yanıt verdi.

  • "DURMAM, O DA BİLİYOR!"

    Şu sıralar yoğun olduğunu dile getiren Pelin Karahan, "Eşiniz size 'Pelin biraz dinlen, çalışma' diyor mu?" sorusunu cevapladı. Ünlü isim, "Çocuklarımı, evimi ihmal etmeyeceğimi biliyor. O yüzden çok karışmıyor. Bir ara, 'Biraz dinlen ama güzel bir iş geldi mi hiç durma' dedi. Durmam zaten, o da biliyor." dedi.

  • "ÜÇÜNCÜ ÇOCUK" SORUSUNA YANIT

    İki erkek çocuğu olan oyuncu, üçüncü çocuğu düşünmediğini söyledi. Karahan, "Aklımızda yok. Allah isteyene versin. Benim iki tane sağlıklı evladım var. Bugün Ali Demir'in de doğum günü..." ifadelerini kullandı.

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