"FARKLI YORUMLADIK"

Moda tasarımcısı ile buluştuğunu belirten Pelin Karahan, geçtiğimiz günlerde giydiği kıyafet ile gündeme gelmişti. Aynı kıyafeti daha önce Sinem Kobal'ın giydiği hatırlatılan Pelin Karahan, konuyla ilgili konuştu.

Oyuncu, "Sinem de önceden giymiş galiba. Ona da çok yakışmış. Biz daha farklı yorumladık. Biraz da kış mevsimi olduğu için çorap falan kullandık. İçimize sindiği gibi oldu." ifadelerini kullandı.