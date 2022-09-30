"KENDİMİ BUGÜNÜN EN ŞANSLI İNSANI OLARAK GÖRÜYORUM"

Gazetecilerle sohbet eden Pelin Karahan, "Bugünün en şanslı insanı olarak görüyorum kendimi. Çünkü haziran ayında Ağrı’nın Uzunyazı Köyü’ndeydim, şimdi de Trabzon’un Akçaabat ilçesinde… Yani bu sevinci, heyecanı, neşeyi çocuklarla birlikte tekrar yaşama fırsatım oldu. Hem de üzerinden üç ay geçmeden... Plastiklerin çöpe değil, geri dönüşüm kutusuna atılması kulağa küçük bir adım gibi gelebilir. Ancak doğru projelerle yaratabileceği mutluluğa inanamazsınız. İşte bu yüzden ‘Değişim Sensiz Olmaz’ çağrısı yapılıyor. Dilerim herkes bu çağrıya kulak verir ve daha nice oyun parkı Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara hediye edilir" dedi.