'Hüngür hüngür ağladım' 0:00 / 0:00

Pelin Karahan, Meral Çetinkaya, Damla Alibeşe ve Hülya Duyar'ın başrollerini paylaştığı Emre Kavuk'un yönettiği 'Dalgalar ve İzler' adlı sinema filminin filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Karahan, "Meral Abla ile bir sahnemiz vardı. Orada annesine kavuştuğu o anın provasında hüngür hüngür ağladım" dedi

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'Dalgalar ve İzler' adlı sinema filminin çekimleri tamamlandı.

Çekimlerin sona ermesini filmin oyuncuları ve set ekibi hep birlikte pasta keserek kutladı. Pelin Karahan, Meral Çetinkaya, Damla Alibeşe ve Hülya Duyar'ın başrollerini paylaştığı Emre Kavuk'un yönettiği filminin setinin sona ermesiyle filmin çalışanları bir araya gelerek pasta kesti.

Pelin Karahan filmle ilgili olarak duygularını şöyle dile getirdi; "Çok keyifli çalıştık hakikaten güle oynaya çalıştık. Bitmesini istemediğim setlerden bir tanesi her sahnenin tadını çıkara çıkara oynadım. İyi ki bu işte olmuşum" dedi. Güzel oyuncu Pelin Karahan, provalarda ağladığını söyledi. Karahan, "Meral Abla ile bir sahnemiz vardı. Orada annesine kavuştuğu o anın provasında hüngür hüngür ağladım."

Filmin yapımcısı Banu Zorlu, Pelin Karahan'ın çekimlerdeki bir sahnesiyle ilgili olarak şunları söyledi; "Çok dış sahnelerimiz vardı suya girmesi gerekiyordu. Çok soğukta suya girdi içlik giymeden çalıştı o yüzden sağlığı için çok endişelendim."

'Dalgalar ve İzler'in senaryosunu yazan Yasemen Zorlu ise, hikâyeyi şöyle özetledi; "Bu bir ekonomik kadın şiddetini anlatan bir film inşallah bundan sonra izleyenlerle buluştuğu zaman herkes bir düşünsün Türkiye'deki kadınların ayrıldıktan sonraki durumlarını."

Ayda Zorlu ise, "Çocukluğumdan beri sinemanın içindeyim annemin yazdığı babamın çektiği filmlerin hep içerisinde oldum. Şimdi tekrar yine ailemle çok güzel ekiple çalışmak beni mutlu etti" dedi.