Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, "Çocuklar için geldik. Çok yoğun bir tempodan çıktığımız için böyle sinlenmeye ihtiyacım vardı." ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki oyuncu, "Bedri Bey de burada çocuklarla evde. Ben de yürüyüşe çıktım. Spor yapmaktan keyif alıyorum." dedi.