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Pelin Karahan'dan Meryem Uzerli açıklaması: Doğru bir tavır değildi! - Magazin haberleri

Pelin Karahan'dan Meryem Uzerli açıklaması: Doğru bir tavır değildi!

'Tükenmişlik Sendromu' yaşadığı gerekçesiyle rol aldığı 'Muhteşem Yüzyıl' dizisini bırakan Meryem Uzerli için "Şımarıklık" ifadelerini kullanan yapımcı Timur Savcı'nın ardından oyuncu Pelin Karahan da konuyla ilgili konuştu. O dönemde 'Mihrimah Sultan'ı canlandıran Karahan, Savcı'ya hak verdiğini ifade ederek, "Doğru bir tavır değildi! Hepimizin zor durumda kaldığı bir dönem oldu!" dedi

18.11.2021 - 10:00 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Rol aldığı dizinin çekimlerinden fırsat bulup İstanbul'a gelen oyuncu Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

    Muhabirlerle sohbet eden Karahan, "Haftanın yarısı burada diğer yarısı Kıbrıs'tayım. Her fırsatta ailemi görmeye geliyorum." diye konuştu.

  • "SAÇLARIMIN RENGİ DOKUZ AYDIR AYNI"

    İmaj değişikliğine gittiği yönündeki haberlerle alakalı konuşan Karahan 37 yaşındaki oyuncu, "İmaj değişikliğine falan gittiğim yok, sadece fön çektiriyorum 'imaj' diye yazıyorlar. Saçlarımın rengi dokuz aydır aynı, biz de çözemedik kuaförümle." ifadelerini kullandı.

  • "ÇOCUKLARI GEZDİRMEYE ÇIKARDIK"

    "Kıbrıs-İstanbul arası zor oluyor." diyen Pelin Karahan,"Öğlen geldim, birkaç saat oldu geleli. Yemek yedikten sonra çocukları gezdirmeye çıkardık. Gidip geliyorum sürekli." şeklinde konuştu. "Özlem ağır basıyor." diyen Karahan,"Onları daha fazla bırakamam zaten. Biraz yorulacağız, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

  • DİZİDEN AYRILIP ALMANYA'YA GİTMİŞTİ

    Öte yandan 2011-2014 yıllarında yayınlanan 'Muhteşem Yüzyıl'da 'Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli, 2013'te 'Tükenmişlik Sendromu' yaşadığı gerekçesiyle çekimlere ara verip, Almanya'ya gitmişti. Yıllar sonra konu hakkında konuşan yapımcı Timur Savcı, oyuncunun diziyi bırakmasını 'şımarıklık' olarak yorumlamıştı.

  • "HEPİMİZİN ZOR DURUMDA KALDIĞI BİR DÖNEM OLDU"

    O dönemde dizide 'Mihrimah Sultan'ı canlandıran Pelin Karahan'a Savcı'nın sözleri hatırlatılması üzerine şu açıklamayı yaptı:

    Doğru bir tavır değildi! Bizim yaşadığımız süreç hoş bir şey değildi tabii. Ben de o dönem oradaydım, hepimizin zor durumda kaldığı bir dönem oldu. Timur ağabey zaten gerekli açıklamayı yapmış.

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