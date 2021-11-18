"HEPİMİZİN ZOR DURUMDA KALDIĞI BİR DÖNEM OLDU"

O dönemde dizide 'Mihrimah Sultan'ı canlandıran Pelin Karahan'a Savcı'nın sözleri hatırlatılması üzerine şu açıklamayı yaptı:

Doğru bir tavır değildi! Bizim yaşadığımız süreç hoş bir şey değildi tabii. Ben de o dönem oradaydım, hepimizin zor durumda kaldığı bir dönem oldu. Timur ağabey zaten gerekli açıklamayı yapmış.