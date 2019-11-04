Objektiflere poz veren ünlü oyuncu gazetecilerin, "Cadılar Bayramı'yla ilgili bir programınız var mı?" sorusuna "Bizim öyle bir programız yok. Bu tür şeylere karşıyım. Sevmem öyle şeyleri" yanıtını verdi.

"ESTETİK YAPTIRMADIM AMA..."

Pelin Karahan, estetik yaptırdığı yönünde çıkan haberlerle ilgili de, “Estetik yaptırmadım ama estetiğe de karşı değilim, ilerleyen yıllarda ihtiyaç duyarsam neden olmasın, yaptırabilirim" açıklamasında bulundu.