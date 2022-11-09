Pelin Karahan'dan eşi Bedri Güntay'ın son sağlık durumu

"ANJİYO BAŞARILI GEÇTİ"



Ünlü oyuncu, "Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedri Güntay, bugün (dün) teşhisi konulan akciğer embolisi nedeni ile acil ameliyata alınmıştı. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti, şu an hastanede gözetim altında devam ediyor süreci... Arayan soran herkese çok teşekkürler. Şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum, anlayışınız için teşekkürler, sevgiler." dedi.