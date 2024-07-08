Pelin Akil, tatilin tadını teknede çıkardı
Ünlü oyuncu Pelin Akil, ailesiyle birlikte çıktığı tatilde tekneden paylaşımlar yaptı
Giriş: 08.07.2024 - 14:31 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:58
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2016'da Anıl Altan ile evlenen ve bu evlilikten ikiz kız çocukları olan Pelin Akil, ailesiyle birlikte çıktıkları tatilde tekneden paylaşımlarda bulundu.
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Pelin Akil, güneşin ve denizin tadını teknede çıkardı.
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Ünlü oyuncu, o anları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
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38 yaşındaki Pelin Akil, bulunduğu payaşımları; "2024 yazı bölüm 1 AİLEM" notuyla paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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