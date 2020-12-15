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Dört yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile dünyaevine giren Pelin Akil, geçen sene ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.

Instagram'ı aktif kullanan Akil, önceki gün Alin ve Lina'nın babaları ile oyun oynadığı anları kaydetti.

34 yaşındaki oyuncu, eğlenceli videoyu "Saklambaç saati" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. Pelin Akil'in paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.