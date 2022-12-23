BA'e 2 maçla devam edildi. Pelicans, CJ McCollum'un 40 sayı, 8 ribaunt, 9 asistle yıldızlaştığı mücadelede Spurs'ü yenerek 19. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte Jonas Valanciunas 16 sayı, 10 ribaunt, Trey Murphy 15 sayı, 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Spurs'te Jeremy Sochan'ın 23, Tre Jones'un 19 ve Josh Richardson'ın 14 sayısı, sezonun 21. yenilgisini önleyemedi.

Utah Jazz, konuk ettiği Washington Wizards'ı 120-112'lik skorla geçerek 19 galibiyete ulaştı.

Jazz'da Malik Beasley 25 sayı, 4 top çalma, Jordan Clarkson 23 sayı, 7 ribaunt ve Lauri Markkanen 21 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Sezonun 21. mağlubiyetini yaşayan Wizards'ta Bradley Beal 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ve Kyle Kuzma 21 sayı, 5 ribaunt üretti.