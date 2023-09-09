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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Pele'yi geçen Neymar, Brezilya Milli Takımının en golcü oyuncusu oldu - Futbol Haberleri

        Pele'yi geçen Neymar, Brezilya Milli Takımının en golcü oyuncusu oldu

        Brezilya Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu rekorunun yeni sahibi, efsane oyuncu Pele'yi geçen Neymar oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 15:42 Güncelleme: 09.09.2023 - 15:42
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        Neymar, Pele'yi geçti!
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        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya'nın Bolivya'yı 5-1 yendiği maçta iki kez ağları sarsan 31 yaşındaki oyuncu, toplam milli takım gol sayısını ise 125 maçta 79'a çıkardı.

        Brezilya Milli Takımı'nda 92 karşılaşmada 77 golü bulunan ve geçen yıl hayatını kaybeden Pele'yi geçerek adını ülke tarihine yazdıran Neymar, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu rekoru kırabileceğimi, hiç hayal etmemiştim. Pele veya başka bir milli oyuncudan daha iyi olduğumu düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Brezilya Futbol Federasyonu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kral'ı gol sayısında geçtiğin için tebrikler Neymar. Pele, eminiz ki bugün seni bolca alkışlamıştır." ifadelerini kullanıldı.

        Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e (PSG) 2017'de 222 milyon avro karşılığında geçerek bonservisine en yüksek miktarda ödeme yapılan oyuncu rekorunun da sahibi Neymar, bu sezon başında ise Fransa temsilcisinden Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'e transfer olmuştu.

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