Pele'nin mirası ortalığı karıştırdı!

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Dünya futbol tarihinin en büyük isimlerinden Brezilyalı Pele 82 yaşında hayatını kaybetti. Pele'nin cenaze töreni düzenlenmeden miras kavgası çıktı. Efsane futbolcunun varlıklarının ve bankadaki parasının toplamının yaklaşık 100 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Üç eşinden olan çocukları ve kabul etmediği kızları ile aileleri Pele'nin mirasından pay almak için birbirlerine girdi. Pele'nin ilk eşi Rosemeri Cholbi'ydi ve bu evlilikten Kely, Edson, Jennifer adında üç çocuğu oldu.

Assiria Seixas ikinci eşiydi. Pele'nin bu evlilikten de Joshua ve Celeste adında ikizleri doğdu. Ancak çift 14 yıl sonra ayrıldı. Brezilyalı efsane daha sonra kendinden 20 yaş küçük olan Marcia Aoki ile evlendi. Pele'nin evlilik dışı ilişkilerinden de Sandra Machado ve Flavia Christina Kurtz adlı çocukları var. Bu gayrimeşru çocuklarından Machado ise kanserden 42 yaşındaki ölse de ailesi mirasta hak talep ediyor.

''MİRAS İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN 5 ÇOCUĞA BÖLÜŞTÜRÜLECEK'' Brezilya basını, Pele'nin mirasının büyük kısmının ilk iki evliliğinden olan 5 çocuğu arasında bölüştürüleceğini, Christina'nın ve vefat eden Machedo'nun ailesiyle üçüncü evliliği yaptığı Aoki'nin mirastan küçük pay alacağını duyurdu. Diğer isimlerin mahkemeye başvuracağı da iddia edildi.