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Haberler Futbol Futbol'un efsane ismi Pele hastaneye kaldırıldı! - Son dakika haberi

Pele hastaneye kaldırıldı!

Futbol tarihinin efsane isimlerinden biri olan Pele, kalp ve zihin problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Giriş: 30.11.2022 - 19:14 | Güncelleme: ABONE OL
Futbol'un efsane ismi Pele hastaneye kaldırıldı! - Son dakika haberi
HABERTURK.COM

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olarak kabul edilen Pele, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

ESPN Brezilya'nın haberine göre ise Pele, kanser tedavisi etkisiz şekilde ilerliyor.

Kanserle mücadele eden ve kemoterapi tedavisinden sonuç alamayan Pele, kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen Sao Paulo'daki bir hastaneye sevk edildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Pele’nin kızı Kely Nascimento sürpriz veya acil bir durum olmadığını belirtirken babasının durumu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi verilmesi için bir takım testlerden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Pele'nin kalp dışında vücudunun çeşitli yerlerinde şişmeler olduğu ve ayrıca zihinsel problemler yaşamaya başladığı da bildirildi.

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