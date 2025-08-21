Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi, 21 Ağustos Perşembe akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Brezilyalı futbolcu Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğu konu alan film biyografi türündedir. Peki, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ve oyuncuları...
- 1
Senaryosunu ve yönetmenliğini Michael Zimbalist, Jeff Zimbalis üstlendiği Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılında vizyona giren filmin çekimleri Rio de Janeiro'da gerçekleştirildi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler, Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Peki, "Pele: Bir Efsanenin Doğuşu konusu nedir, oyuncuları kimler? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu , ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
- 2
PELE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Kevin de Paula .... Pelé, 13-17 yaş arası
Leonardo Lima Carvalho .... 10 yaşındaki Pelé
Seu Jorge .... Dondinho, eski futbolcu ve Pele'nin babası
Mariana Nunes .... Celeste, Pele'nin annesi
Vincent D'Onofrio .... Feola, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımının teknik direktörü
Milton Gonçalves .... Waldemar de Brito, futbolun ilk günlerinde Pele'yi keşfeden eski Brezilyalı futbolcu ve izci
Diego Boneta .... José Altafini "Mazzola", İtalyan-Brezilyalı futbolcu ve eski kabadayı
Colm Meaney .... George Raynor, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç milli takımının teknik direktörü
Felipe Simas .... Garrincha, Brezilyalı futbolcu
Fernando Caruso .... Zito, Brezilyalı futbolcu
Rodrigo Santoro .... Brezilyalı spiker
Pelé .... Otel lobisinde oturan adam
- 3
PELE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu (İngilizce:Pelé: Birth of a Legend) Brezilyalı futbolcu Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğa dair bir Amerikan biyografik filmidir. Film Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist tarafından yönetildi ve senaryosu yazıldı.
Filmde Kevin de Paula, Vincent D'Onofrio, Rodrigo Santoro, Diego Boneta, Colm Meaney ve Pelé küçük rollerde yer aldılar. Film, Pelé karakteri ile babası arasındaki ilişkiye odaklanıyor.
Fotoğraf çekimleri Eylül 2013'te Rio de Janeiro'da başladı ve çekimler 2014 yılının sonuna kadar sürdü. Film, eleştirel anlatımdaki kusurları işaret ederek derinsel eksikliğini eleştiren olumsuz eleştiriye yanıt verdi.
PELE FİLMİ HAKKINDA
Filmin fotoğraf çekimleri 30 Eylül 2013 tarihinde Rio de Janeiro'da başladı. 9 Şubat 2014 tarihinde, filmin 2014 FIFA Dünya Kupası sırasında yayınlanmayacağı açıklandı. Çünkü montajı yapılıyordu ve bazı çekimler yapılmaktaydı.
Film tamamen Brezilya'da çekildi, sırasıyla Leonardo Carvalho ve Kevin de Paula sırasıyla 9 ve 17 yaşlarında yükselen yıldızı oynuyorlardı. Pele: “Genç benliğimi oynayan iki genç oyuncu hem ekranda hem de futbol sahasındaki yeteneklerinin kanıtı olarak gerçek yıldızlar olacak” dedi.
Zimbalist, Pele'nin erken yaşantısına dramatik nedenlerle odaklanmak istediklerini belirterek, bunun sebebini şöyle açıkladı: "1950 (Dünya Kupası) kaybından (Uruguay'a karşı) Brezilya ulusal kimliğinin doğuşuna paralel bir efsanenin doğuşuydu) ve 1950'de (Dünya Kupası) Maracana stadyumunda (Uruguay'a karşı) kaybediyordu.".[6] Film, Pele ve babası arasındaki ilişkiye odaklanıyor.
-