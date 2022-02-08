Pekin Kış Olimpiyatları felakete dönüştü

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Sosyal medya paylaşımlarına göre, sporcular ve yetkililerden kötü yaşam koşulları, kısıtlı yemek seçenekleri, koronavirüs sınırlamaları nedeniyle izolasyon odaları ve kötü hava koşulları hakkında şikayetler yağıyor.

Alman Alp disiplini koçu Christian Schwaiger, Pekin'deki ikramları eleştirerek yüksek performanslı profesyonel sporcuları beslemek için sınırlı yiyecek seçenekleriyle ilgili endişelerini dile getirdi.

"BU YEMEK SERVİSİ DEĞİL"

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Schwaiger, "Yemek servisi son derece tartışılır çünkü gerçekten yemek servisi değil. Sıcak yemek yok. Cips, biraz fındık ve çikolata var ama başka bir şey yok. Bu, yüksek performanslı sporlara odaklanılmadığını gösteriyor.” dedi.

ABD takımının hazırlıklı geldiği ve Kış Oyunlarına makarna poşetleri de dahil olmak üzere fazladan yiyecek getirdiği bildirildi.

Olimpiyat Köyünde Kovid-19 salgınıyla nasıl mücadele edildiğine dair endişeler de var.

Rus biatlon yarışmacısı Valeria Vasnetsova, Pekin'in katı karantina koşulları altındaki deneyimlerini Instagram üzerinden duyurdu.

"KEMİKLERİM DIŞARI ÇIKIYOR"

Vasnetsova paylaşımında, “Makarnayı beş gündür kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği için alıyorum. Çok kilo verdim ve kemiklerim dışarı çıkıyor. Başka bir şey yiyemiyorum, korona testlerim hakkında hiçbir şey bilmiyorum.

Karnım ağrıyor, çok solgunum ve gözlerimin etrafında kocaman siyah halkalar var. Bütün bunların bitmesini istiyorum. Her gün ağlıyorum. Çok yorgunum.

Bütün gün uyuyorum çünkü yataktan kalkacak gücüm bile yok. Günde sadece üç avuç makarna yiyorum çünkü yemeğin geri kalanını yemek imkansız.” ifadelerini kullandı.

Vasnetsova, "çok acıktığı için" bir parça etin tüm yağını yediğini de sözlerine ekledi. Ayrıca bazı sporcuların diğerlerinden daha kötü yiyecekler aldığını iddia etti.

Vasnetsova daha sonra paylaşımını sildi.

KORONAVİRÜS KURALLARI

Kış Oyunlarında Kovid-19 testi pozitif çıkan ancak asemptomatik olan sporcular, belirlenmiş bir otelde tecrit ediliyor. Kovid-19 semptomları yaşayanların acilen hastaneye yatmaları gerekiyor.

Sporcular arka arkaya iki negatif test sunduktan sonra yarışmaya geri dönebiliyor.

"ÇOK KORKTUM"

Belçikalı kızak yarışçısı Kim Meylemans, Instagram'da paylaştığı bir videoda gözyaşlarına boğuldu ve Pekin'deki Kovid-19 protokollerinden ne kadar korktuğunu ve kafasının karıştığını anlattı.

Meylemans Pekin'e vardığında pozitif test sonucu aldığını, testinin sonradan negatife döndüğünü; tam yarışlara geri dönecekken ambulansla bir başka izolasyon merkezine taşındığını ifade etti.

Alman heyeti başkanı Dirk Schimmelpfennig, sporcu Eric Frenzel'in izolasyon koşulları hakkında endişelerini dile getirirken, Finlandiya Olimpiyat takımı da durumdan şikayetçi.

"HER ŞEY PROTOKOLE UYGUN"

Polonyalı sürat patencisi Natalia Maliszewska da karantina uygulamasından yakındı. Travma geçirdiğini söyleyen Polonyalı sporcu, "Ambulansta oturuyordum. Saat 3'tü. Ne olduğunu anlamadığım için deli gibi ağlıyordum. Kendimi hiç güvende hissetmedim. Gece yarısı dışarı çıkabileceğimi ve beş dakika sonra çıkamayacağımı söylediler." dedi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı sporcuların özellikle yemek sıcaklığı, çeşidi ve porsiyon büyüklüğü ile ilgili şikayetlerinin farkındayız. Sorunlar şu anda Pekin 2022 ve ilgili tesislerin ilgili yönetimi ile birlikte ele alınmaktadır.

Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle rekabet edemeyen her sporcu için üzülüyoruz. Olimpiyat Oyunları'nın herkes adına güvenli olmasını sağlamak için protokoller uygulamaya konulmuştur. Tüm vakalar, Playbook'larda belirtilen kurallara ve protokollerde yapılan düzenlemelere tam olarak uygun olarak yönetilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

İsveçli takım patronu Anders Bystroem, kendisi ve ekibinin, acımasız hava koşullarından kaçınmak için Olimpiyat yetkililerinden yarış saatlerini günün erken saatlerine çekmelerini talep etmeyi görüştüklerini söyledi.

Şehirde rüzgar nedeniyle hava sıcaklığı zaman zaman eksi 35'e kadar düşüyor.